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Блінкен - Маасу: США виступають проти "Північного потоку-2"

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Блінкен - Маасу: США виступають проти "Північного потоку-2"
Держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав главі МЗС ФРН Гайко Маасу в телефонній розмові, що Вашингтон виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар Блінкен наголосив на важливості зобов'язань США співпраці із союзниками і партнерами для протидії російським зусиллям щодо підриву нашої колективної безпеки, і у зв'язку з цим вказав, що США виступають проти газопроводу "Північний потік-2"", - заявили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Блінкен зазначив у Twitter, що обговорив із главою МЗС ФРН важливі питання, пов'язані з Китаєм, Росією, Близьким Сходом та Афганістаном.

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Топ коментарі

  • Alexsander Sokoloff
    А герр Маас и фрау канцлерина имеют свою точку зрения, и могут выразить мистеру Блинкену свою "глубокую озабоченность" по это поводу. Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6610
  • Senator S 01a656ec
    Мавзолейному быдлу Блинкэн напомнил,что триллион долларов лежащих в американских банках могут быть заблокированы министром финансов США в течение 3 секунд.....,а триллион фунтов стерлингов лежащих в британских банках заблокируют за 4 секунды...,Крысы мавзолейные вы НИЩИЕ.... Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5418болваны Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5448
  • Тупин Вова
    Не понятно,то пишут что Бидон решил снять санкции с оператора СП2, теперь что Америка против его достройки. Походу в америке не могут определиться,то ли они умные то ли красивые.
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