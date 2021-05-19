ВАКС зняв арешт із будинку коханки Януковича Полежай, - ЗМІ

Вищий антикорупційний суд зняв арешт із будинку Любові Полежай, яку в ЗМІ називають цивільною дружиною експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це йдеться в рішенні суду від 26 березня, яке є в розпорядженні видання "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.

Арешт на будинок Полежай у Нових Петрівцях площею 417 кв. м було накладено через рік після втечі Януковича - 13 лютого 2015 року. Згодом її адвокат звернувся у ВАКС із клопотанням про скасування арешту. 26 березня 2021 року суд ухвалив рішення, частково задовольнивши клопотання і знявши арешт.

У клопотанні адвокат заявляв, що арешт на будинок було накладено "необґрунтовано", а розгляд справи відбувався без участі Полежай або її представника.

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Крім того, адвокат наголошував, що в ухвалі Печерського суду було вказано, що метою арешту є "забезпечення конфіскації як виду покарання", однак, за його словами, Полежай "не має статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, а будинок було побудовано за її власні кошти та є її особистою власністю".

Детектив проти клопотання заперечував. На момент розгляду клопотання досудове слідство встановило, що Полежай є співмешканкою Януковича та "були наявні підстави вважати, що майно або належить Януковичу, або придбано за його кошти".

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У суді визнали звʼязок Полежай і Януковича недоведеним. У матеріалах ідеться, що в ухвалі Печерського суду було вказано, що за інформацією Служби безпеки України Полежай була співмешканкою Януковича. "Однак зі змісту ухвали не вбачається дослідження факту перебування майна, на яке накладено арешт, у спільній сумісній власності жінки і чоловіка, які проживають однією сімʼєю, а також факту їхнього перебування/неперебування у шлюбі з іншими особами", - йдеться у висновках ВАКС.