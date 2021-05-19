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США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства

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США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства
США засудили заяви Реджепа Таїпа Ердогана на адресу Ізраїлю, що стосуються конфлікту на Близькому Сході, і закликали Туреччину приєднатися до міжнародних зусиль задля деескалації.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сполучені Штати рішуче засуджують останні антисемітські коментарі президента Ердогана на адресу єврейського народу і вважають їх такими, що заслуговують на осуд... Сполучені Штати повною мірою віддані боротьбі з антисемітизмом у всіх його проявах. Ми з усією серйозністю ставимося до насильства, яке часто супроводжується антисемітизмом", - наголошується в заяві.

У звязку з цим США звернулися до президента Туреччини, а також інших лідерів цієї країни із закликом утриматися від запальної риторики, яка підбурює до подальшого насильства.

"Ми закликаємо Туреччину приєднатися до Сполучених Штатів у зусиллях з припинення конфлікту", - додали у Держдепі.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав палестинську сторону в конфлікті на Близькому Сході, який супроводжується масованими ракетними обстрілами ізраїльської території. Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою" та публічно виступив на підтримку екстремістського руху ХАМАС.

Упродовж минулого тижня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші палестинські угруповання випустили майже 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали Єрусалим, Тель-Авів та інші міста. У відповідь ізраїльські військові застосовують високоточні авіаудари. США та інші країни Заходу підтримали право Ізраїлю на самозахист.

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Топ коментарі

  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    боярки
  • Yuriy Smith
    Представляю как с этого всего ржут Яхве с Аллахом + 100500 прочих зевсов и всяких кетцалькоатлей))
  • Глеб123
    В понедельник официально организация Black Lives Matter заявила о своей «солидарности» с палестинцами, фактически поддержав террористическую организацию ХАМАС в её продолжающемся конфликте с Израилем. Да никто и не сомневался, что это одни и те же фашисты

    США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 4848
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