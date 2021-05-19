Новини • Коронавірус і карантин

В Україні за добу від COVID-19 померли 227 осіб, зафіксовано 5138 нових випадків зараження, 17 102 особи одужали

3 51812
В Україні за добу від COVID-19 померли 227 осіб, зафіксовано 5138 нових випадків зараження, 17 102 особи одужали
5138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"​​5138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників.



Також за минулу добу⤵️

▪️госпіталізовано – 2 269 осіб;
▪️виписано з лікарень – 3 174 особи;
▪️летальних випадків – 227;
▪️одужало – 17 102 особи;
▪️здійснено тестувань за добу – 77 685 (зокрема методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094);
▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія не відновить експорт вакцин від коронавірусу щонайменше до жовтня поточного року, - Reuters

За весь час пандемії в Україні⤵️

🔺захворіло – 2 165 233 особи;
🔺одужало – 1 899 446 осіб;
🔺летальних випадків – 48 696;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 227 осіб, зафіксовано 5138 нових випадків зараження, 17 102 особи одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 227 осіб, зафіксовано 5138 нових випадків зараження, 17 102 особи одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 227 осіб, зафіксовано 5138 нових випадків зараження, 17 102 особи одужали 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Чувакі, привіт із Буковеля!
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 227 человек, зафиксированы ​​5 138 новых случаев заражения, 17 102 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 1951
  • 5 копійок
    Степашку зняли і тепер вакцинація почнеться небаченими темпами і до дня Незалежності вакцинують всіх.
  • 5 копійок
    Ми всі президенти.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини