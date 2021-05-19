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COVID-вакцина рослинного походження пройшла першу фазу клінічних випробувань у Канаді

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COVID-вакцина рослинного походження пройшла першу фазу клінічних випробувань у Канаді
Канадські вчені створили вакцину проти коронавірусу, що складається з рослинних елементів. Препарат пройшов першу фазу клінічних випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Nature Medicine.

Група канадських учених у галузі молекулярної біології розробила першу вакцину проти коронавірусу, яку вироблено за допомогою генно-модифікованих рослин.

Створений дослідниками препарат є набором з вірусоподібних частинок, котрі складаються з фрагментів оболонки коронавірусу.

Ефективність препарату перевірили на групі з 200 добровольців віком від 18 до 49 років, у Монреалі та Квебеку.

Як уточнюється, отримані результати показали, що вакцина не викликала значних побічних ефектів, окрім втоми в одного з учасників дослідження.

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Нагадаємо, для жителів Канади, які вакциновані від коронавірусу, послаблять карантинні обмеження. Їм дозволять збиратися в приміщенні й на відкритому повітрі та займатися спортом.

Раніше повідомлялося, що у США вже почали вакцинацію підлітків проти коронавірусу. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Тезисы к выступлению зеурода на конференции достижений зеленых негодяев:
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    Тупорылые зебобики, платить за все это вам.
  • 5 копійок
    А якщо вакцину робити з зеленої плісняви? З неї ж зробили пеніцилін, може і це вийде.
  • Підлога Маккартні
    На основе боярышка наверно, один подопытный устал даже COVID-вакцина растительного происхождения прошла первую фазу клинических испытаний в Канаде - Цензор.НЕТ 7777
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