COVID-вакцина рослинного походження пройшла першу фазу клінічних випробувань у Канаді
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Nature Medicine.
Група канадських учених у галузі молекулярної біології розробила першу вакцину проти коронавірусу, яку вироблено за допомогою генно-модифікованих рослин.
Створений дослідниками препарат є набором з вірусоподібних частинок, котрі складаються з фрагментів оболонки коронавірусу.
Ефективність препарату перевірили на групі з 200 добровольців віком від 18 до 49 років, у Монреалі та Квебеку.
Як уточнюється, отримані результати показали, що вакцина не викликала значних побічних ефектів, окрім втоми в одного з учасників дослідження.
Нагадаємо, для жителів Канади, які вакциновані від коронавірусу, послаблять карантинні обмеження. Їм дозволять збиратися в приміщенні й на відкритому повітрі та займатися спортом.
Раніше повідомлялося, що у США вже почали вакцинацію підлітків проти коронавірусу. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer.