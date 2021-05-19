Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19

Фармкомпанія Moderna під час переговорів про придбання вакцини, які проводило Міністерство охорони здоров'я, пропонувала Україні умови, які були неприйнятні за термінами поставки.

Про це повідомив ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов, відправлений вчора Радою у відставку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не було жодного контракту на закупівлю Moderna. У нас були контакти з цією компанією, але ті умови, які вони запропонували, насамперед щодо термінів поставки, нас не влаштували", - сказав він в ефірі програми "Хард" із Наталією Влащенко на каналі "Україна 24" у вівторок ввечері.

"Ми спілкувалися з двома американськими компаніями - Pfizer і Moderna. З Moderna ми нікуди не просунулися, бо терміни поставки, які вони нам запропонували, були неприйнятні. Терміни, обсяги які вони нам пропонували, я навіть про цінові показники не кажу, нас не влаштували", - сказав він.

Степанов наголосив, що з Pfizer МОЗ почало спілкуватися в серпні 2020 року.

"Це була важка історія, ми не могли їх пробити. Після моєї розмови з міністерством охорони здоров'я США справа хоч якось почала рухатися в цьому напрямку, але вони пропонували терміни поставки не раніше третього кварталу 2021 року, в кращому випадку", - сказав він.

Степанов зазначив, що переговори з Pfizer тривали "дуже повільно" до телефонної розмови президента Володимира Зеленського з директором цієї фармкомпанії.

"Що стосується Pfizer, то рух пішов щодо 10 млн доз лише після розмови президента (Зеленського. - Ред.) з гендиректором Pfizer. Ми підписали контракт і вже переказали гроші. Ми підписали контракт на 10 млн доз, а потім вже силами міністерства добили його до 20 млн доз", - сказав він.

Степанов також зазначив, що в контактах із компанією Pfizer "дійсно допомагали низка ізраїльських громадян у лобіюванні інтересів України в компанії Pfizer для того, щоб ми отримали контракт з термінами постачання якомога раніше".

Він також зазначив, що інформував прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо проблем із постачанням вакцини AstraZeneca з Індії.

"Про те, що у нас проблема з постачанням вакцини з Індії, і про те, що нам дали дозвіл тільки на 500 тис. доз і нам потрібно вибити інші, я написав листа прем'єр-міністру в перших числах березня", - сказав він, зазначивши, що питання вакцин розглядалося урядом "щотижня".

Водночас Степанов зазначив, що "були напружені моменти, наприклад, через те, що держпідприємство МОЗ минулого року провалило закупівлю АРВ терапії і ми були змушені закуповувати препарати терміново".

Коментуючи витрати коштів із ковідного фонду, Степанов зазначив, що його "розпорядником був Мінфін, а МОЗ, як і всі інші міністерства, подавало свої пропозиції".

"Ми подавали пропозиції, куди ми збираємося витратити гроші, але вже до липня місяця гроші за розподілом у нас закінчилися", - сказав він.

За словами Степанова, для придбання вакцин у 2022 році і в 2023 році їх потрібно купувати вже в 2021 році.

"Тому в держбюджеті я просив (на вакцини. - Ред.) 15,1 млрд грн, а отримав 3,9 млрд", - сказав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок підтримала подання про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова з посади. Подання про його звільнення 14 травня вніс до парламенту прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Напередодні під час засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Шмигаль повідомив, що основною причиною подання на звільнення Степанова є зрив кампанії з вакцинації проти COVID-19, незадовільні темпи вакцинації та поставок вакцин.

Водночас голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив наявність конфлікту між Шмигалем і Степановим, відсутність "нормального діалогу з прем'єр-міністром" і співпраці з профільним комітетом Ради.

Зі свого боку Степанов уточнив, що переговори про закупівлю вакцин у липні 2020 року було розпочато з компанією Sinovac, у серпні 2020 року МОЗ почало переговори з компаніями Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Sinopharm та Johnson&Johnson.