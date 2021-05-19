Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19
Про це повідомив ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов, відправлений вчора Радою у відставку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Не було жодного контракту на закупівлю Moderna. У нас були контакти з цією компанією, але ті умови, які вони запропонували, насамперед щодо термінів поставки, нас не влаштували", - сказав він в ефірі програми "Хард" із Наталією Влащенко на каналі "Україна 24" у вівторок ввечері.
"Ми спілкувалися з двома американськими компаніями - Pfizer і Moderna. З Moderna ми нікуди не просунулися, бо терміни поставки, які вони нам запропонували, були неприйнятні. Терміни, обсяги які вони нам пропонували, я навіть про цінові показники не кажу, нас не влаштували", - сказав він.
Степанов наголосив, що з Pfizer МОЗ почало спілкуватися в серпні 2020 року.
"Це була важка історія, ми не могли їх пробити. Після моєї розмови з міністерством охорони здоров'я США справа хоч якось почала рухатися в цьому напрямку, але вони пропонували терміни поставки не раніше третього кварталу 2021 року, в кращому випадку", - сказав він.
Степанов зазначив, що переговори з Pfizer тривали "дуже повільно" до телефонної розмови президента Володимира Зеленського з директором цієї фармкомпанії.
"Що стосується Pfizer, то рух пішов щодо 10 млн доз лише після розмови президента (Зеленського. - Ред.) з гендиректором Pfizer. Ми підписали контракт і вже переказали гроші. Ми підписали контракт на 10 млн доз, а потім вже силами міністерства добили його до 20 млн доз", - сказав він.
Степанов також зазначив, що в контактах із компанією Pfizer "дійсно допомагали низка ізраїльських громадян у лобіюванні інтересів України в компанії Pfizer для того, щоб ми отримали контракт з термінами постачання якомога раніше".
Він також зазначив, що інформував прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо проблем із постачанням вакцини AstraZeneca з Індії.
"Про те, що у нас проблема з постачанням вакцини з Індії, і про те, що нам дали дозвіл тільки на 500 тис. доз і нам потрібно вибити інші, я написав листа прем'єр-міністру в перших числах березня", - сказав він, зазначивши, що питання вакцин розглядалося урядом "щотижня".
Водночас Степанов зазначив, що "були напружені моменти, наприклад, через те, що держпідприємство МОЗ минулого року провалило закупівлю АРВ терапії і ми були змушені закуповувати препарати терміново".
Коментуючи витрати коштів із ковідного фонду, Степанов зазначив, що його "розпорядником був Мінфін, а МОЗ, як і всі інші міністерства, подавало свої пропозиції".
"Ми подавали пропозиції, куди ми збираємося витратити гроші, але вже до липня місяця гроші за розподілом у нас закінчилися", - сказав він.
За словами Степанова, для придбання вакцин у 2022 році і в 2023 році їх потрібно купувати вже в 2021 році.
"Тому в держбюджеті я просив (на вакцини. - Ред.) 15,1 млрд грн, а отримав 3,9 млрд", - сказав він.
Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок підтримала подання про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова з посади. Подання про його звільнення 14 травня вніс до парламенту прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Напередодні під час засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Шмигаль повідомив, що основною причиною подання на звільнення Степанова є зрив кампанії з вакцинації проти COVID-19, незадовільні темпи вакцинації та поставок вакцин.
Водночас голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив наявність конфлікту між Шмигалем і Степановим, відсутність "нормального діалогу з прем'єр-міністром" і співпраці з профільним комітетом Ради.
Зі свого боку Степанов уточнив, що переговори про закупівлю вакцин у липні 2020 року було розпочато з компанією Sinovac, у серпні 2020 року МОЗ почало переговори з компаніями Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Sinopharm та Johnson&Johnson.