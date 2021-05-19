Ситуація з COVID-19 в Україні однозначно загострюватиметься через потрапляння в країну нових мутацій вірусу, - лікар-інфекціоніст Петров

На Україну чекає ще кілька хвиль коронавірусу. Особливу небезпеку може становити індійський варіант COVID-19 восени. До цього часу потрібно вакцинувати якомога більше українців, насамперед із груп ризику, щоб урятувати їх від важкого перебігу хвороби або навіть від смерті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

Водночас, за словами лікаря, імунітет до попередніх варіантів вірусу, набутий внаслідок хвороби чи вакцинації, допоможе уникнути тяжкого перебігу хвороби.

"Не відкидається, що кожен четвертий українець перехворів на коронавірус. Можливо, й трошки більше. Ми робили дослідження у містах Ужгород та Мукачево, і за даними тих людей, які зверталися по обстеження щодо імунітету, 38-42% з них були імунними, тобто вони мали позитивний імуноглобулін G до COVID-19. Вони або перехворіли, або контактували з інфекцією", - повідомив він.

Водночас, за словами Петрова, вакцина не забезпечує відсутність хвороби на майбутнє, що ви ніколи не інфікуєтеся. Однак дуже позитивним моментом є те, що немає складних форм або важких ускладнень у тих людей, які вже вакциновані: "Це дає нам надію на те, що ми зможемо забути про це і більш-менш повернутися до життя, яке в нас було до коронавірусу.

Обнадійливими є й повідомлення про те, що не виключено, що вакцина від коронавірусу буде респіраторною. Тобто, можливо, ми будемо використовувати імунні краплі для носа, і це буде вакцинація. Тому уся професійна спільнота із нетерпінням очікує цих досліджень. Можливо, і AstraZeneca і деякі інші виробники будуть мати респіраторну вакцину, коли можна буде просто покапати її в ніс і в такий спосіб захистити себе на певний сезон".

Також лікар-інфекціоніст додав, що в Україні буде декілька хвиль підвищення захворюваності на коронавірусну інфекцію. Це буде пов’язано із тим, що в Україну потраплятимуть нові мутації COVID-19. Наприклад, наступна індійська мутація може бути доставлена в Україну разом зі студентами-медиками, які навчаються в наших медичних вишах і є громадянами Індії.

"Тому на осінь ми маємо бути готові до того, щоб ми могли цей удар інфекції витримати. До осені нам потрібно прищепити максимальну кількість людей із груп ризику, щоби вони хворіли легше і не помирали.

Вакцинація, яка відбувається, не витримує жодної критики, тому нам необхідно її обов’язково пришвидшувати. В іншому разі буде проблема. Потрібно відкрити вакцинацію для усіх охочих. Потрібно дати можливість всім лікарям, які практикують – приватна практика, комунальна практика, державні заклади, залізниця – всім медичним установам, які мають спроможність виконувати щеплення, максимально це робити. Тоді ми зможемо вплинути на цей процес і в такий спосіб сформувати колективний напружений імунітет, який дозволить нам почуватися безпечно.

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Ситуація однозначно буде загострюватися, але ми повинні до цього готуватися вже зараз, поки немає такої гостроти", - повідомив Петров.

Також він додав, що, на жаль, ми не зможемо зупинити поширення коронавірусу, тому що санітарних бар’єрів на кордоні не існує, і всі люди, які перетинають кордон України, так чи інакше можуть бути інфікованими тим чи іншим штамом вірусу. Все залежатиме від того, в який бік ця мутація піде. Чи це буде вірус більш агресивний, чи він втрачатиме свою патогенність і небезпечність для людини.

"Індійський штам має схильність до ураження не тільки дихальної системи, але і шлунково-кишкового тракту. Ми бачимо, що вірус пристосовується до імунітету людини, обходить імунні сили. Тому, на жаль, навіть люди, які вакциновані, можуть хворіти. Головне, щоб у нас все було під контролем – щоби у нас була вакцинація, щоби лікарні були спроможні до надання допомоги і щоби було достатньо всього необхідного для порятунку людей", - резюмував інфекціоніст.