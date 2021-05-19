Знеструмлені населені пункти, підтоплені вулиці і будинки: наслідки негоди в Україні. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7:00 19 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 23 населені пункти в 4 областях, а саме: в Житомирській - 13, Сумській - 6, Донецькій - 2 і Кіровоградській - 2", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Разом з тим, 18 травня в м. Червоноград (Львівська область) у результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення підвального приміщення міської лікарні, 3 житлових будинків, 5 присадибних ділянок та частково 3 вулиць міста.
Підрозділи ДСНС відкачали 650 куб. м води і відбуксирували 7 автомобілів. До робіт від ДСНС залучено 14 осіб та 6 од. техніки.
Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.
Також фотографіями затоплених вулиць поділилися користувачі соцмережі Facebook у групі "Підслухано в Червонограді".
Також користувачі соцмережі повідомили, що "свіженький ремонт приймального відділення лікарні не витримав і першого дощу".