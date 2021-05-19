Знеструмлені населені пункти, підтоплені вулиці і будинки: наслідки негоди в Україні. ФОТОрепортаж

Через ускладнення погодних умов знеструмлено 23 населені пункти в чотирьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 19 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 23 населені пункти в 4 областях, а саме: в Житомирській - 13, Сумській - 6, Донецькій - 2 і Кіровоградській - 2", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду знеструмлено 8 населених пунктів у Дніпропетровській і Херсонській областях, - ДСНС

Разом з тим, 18 травня в м. Червоноград (Львівська область) у результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення підвального приміщення міської лікарні, 3 житлових будинків, 5 присадибних ділянок та частково 3 вулиць міста.

Підрозділи ДСНС відкачали 650 куб. м води і відбуксирували 7 автомобілів. До робіт від ДСНС залучено 14 осіб та 6 од. техніки.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.







Фото: ДСНС

Також фотографіями затоплених вулиць поділилися користувачі соцмережі Facebook у групі "Підслухано в Червонограді".











Фото: соцмережі

Також користувачі соцмережі повідомили, що "свіженький ремонт приймального відділення лікарні не витримав і першого дощу".



