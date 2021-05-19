У Польщі вакцинуватимуть заробітчан з України на кордоні

Громадян України, які їдуть до Польщі на роботу, вакцинуватимуть проти коронавірусу на кордоні препаратом Johnson&Johnson.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП".

"Це буде своєрідним фільтром проти занесення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня фіксуємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, теж мають бути вакциновані, що посилить наш захист", - розповів керівник медичного центру у Ряшеві, професор Станіслав Мазур.

Українці отримуватимуть вакцину Johnson & Johnson, яку обрали тому, що для щеплення нею необхідно вводити лише одну дозу, тоді як для щеплення іншими вакцинами обов’язковим є введення другої дози.

Застосування цього препарату дозволить уникнути можливих ускладнень під час організації введення другої дози.

"Ми отримали багато сигналів від роботодавців про те, що вони хочуть таких щеплень. Компанії, які наймають іноземців на будівництво, на сезонні роботи, побоюються спалаху коронавірусу, який згодом заблокує роботу. Ми чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо щеплення", - розповів Мазур.

Він не назвав дату, коли саме може розпочатися вакцинація.

Також читайте: Посвідку на проживання в Польщі мають 483 тис. іноземців: найбільше серед них громадян України - 265 тис.