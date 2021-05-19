Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс
2 70722
Сьогодні, 19 травня, відбудеться зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке агентство DPA.
Зазначається, що переговори відбудуться на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.
"Двостороння зустріч відбудеться після вечірнього завершального заходу Арктичної ради і надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою", - зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
Раніше пресслужба МЗС РФ повідомляла про те, що в ході телефонної розмови Лавров і Блінкен домовилися провести "на полях" Арктичної ради в Ісландії окрему зустріч для розгляду ключових питань двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного.