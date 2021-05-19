Новини

Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс

2 70722
Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс
Сьогодні, 19 травня, відбудеться зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке агентство DPA.

Зазначається, що переговори відбудуться на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.

"Двостороння зустріч відбудеться після вечірнього завершального заходу Арктичної ради і надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою", - зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Читайте: Очікуємо, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться найближчими тижнями, - Блінкен

Раніше пресслужба МЗС РФ повідомляла про те, що в ході телефонної розмови Лавров і Блінкен домовилися провести "на полях" Арктичної ради в Ісландії окрему зустріч для розгляду ключових питань двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного.

Топ коментарі

  • мойша одесский
    А Блинкен овса заморского привезет лавруше?
  • 5 копійок
    Коняка отримає ще одного пенделя.Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 8945
  • walshebneg
    зачем? там растет целебный исландский мох! Сьогодні в Ісландії відбудеться зустріч Блінкена і Лаврова, - спікер Держдепу Прайс - Цензор.НЕТ 4279
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини