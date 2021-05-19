Україна посідає дев'яте місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 19 травня у світі зареєстрували 612 422 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 960 осіб. Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6, з летальних випадків - 9-ту і 2-гу позицію відповідно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 164 909 957 випадків інфікування, з них 612 422 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 418 998 осіб, з них 13 960 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 143,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-ту, за летальними випадками - 9-ту і 2-гу позицію відповідно.