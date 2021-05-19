"Голос" наполягатиме на створенні ТСК у справі "вагнерівців", - нардепка Рудик

Фракція "Голосу" наполягає на створенні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради конкретно у справі "вагнерівців".

Про це в інтерв'ю журналістам перед засіданням ВР сказала лідерка партії Кіра Рудик, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Рудик ініціатором цього питання є член фракції "Голос" Роман Костенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков

"Є інша тимчасова слідча комісія, в якій до справи "вагнерівців" додано багато інших питань. Я вважаю, що це зроблено для того, щоб зняти напругу і перемістити фокус зі справи "вагнерівців" на щось інше. Тому ми зараз шукатимемо підтримку в парламенті, щоб проголосувати саме ТСК "Голосу" разом з "Європейською Солідарністю", - наголосила депутатка.

Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.