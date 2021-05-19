Вчені знайшли новий спосіб прогнозування ефективності COVID-вакцин, - Nature Medicine

Вчені знайшли новий спосіб прогнозування ефективності вакцин проти COVID-19. За даними аналізу австралійських учених, рання імунна відповідь людини, яка отримала вакцину проти коронавірусу, може визначати рівень захисту від хвороби, який вона матиме в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, відповідні дані опубліковано в Nature Medicine.

Дослідники з Інституту Кірбі, Інституту Пітера Доерті та Університету Сіднея виявили "імунний корелят" рівня захисту, який надають вакцини від коронавірусу. Це може суттєво скоротити час для розробки нових вакцин, за допомогою "вимірювання" рівня нейтралізуючих (захисних) антитіл як визначального показника імунного захисту від COVID-19.

"Нейтралізуючі антитіла - це крихітні Y-подібні білки, що продукуються організмом людини у відповідь на інфікування хворобою або вакцинацію. Вони прикріплюються до вірусу, зменшуючи його здатність інфікувати організм", - говорить доктор Дебора Кромер з Інституту Кірбі.

"Хоча ми вже деякий час знали, що нейтралізуючі антитіла, ймовірно, будуть критичною частиною нашої імунної відповіді на COVID-19, було невідомо, скільки антитіл потрібно для імунітету. Наша робота є свідченням того, що конкретна кількість антитіл визначає рівень захисту від хвороби", - додає Дебора Кромер.

Дослідники проаналізували дані семи вакцин проти COVID-19, щоб вивчити, як імунна відповідь організму людини, вимірювана після вакцинації, корелювала із рівнем захисту від інфікування. Потім вчені використовували статистичний аналіз для визначення конкретного зв'язку між імунною відповіддю та рівнем захисту. Такий аналіз може швидко визначати ефективність нової вакцини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцина рослинного походження пройшла першу фазу клінічних випробувань у Канаді

Доктор Кромер каже, що результати цього дослідження можуть змінити спосіб проведення клінічних випробувань вакцин проти COVID-19 у майбутньому.

"Рівень антитіл вимірювати набагато простіше, ніж безпосередньо визначати ефективність захисту вакцини з часом, після отримання щеплення. Отже, вимірюючи рівень антитіл, які надають нові кандидати на вакцини на ранніх етапах клінічних випробувань, ми можемо чіткіше визначити, чи варто використовувати ту чи іншу розробку вакцини для імунізації від COVID -19", - йдеться в дослідженні.

Іншим важливим висновком дослідження є те, що воно може допомогти визначати стійкість людини до коронавірусу з часом. Дослідники прогнозують, що імунітет до COVID-19 після вакцинації може значно послабитися протягом року, при цьому рівень нейтралізуючих антитіл у крові знизиться протягом перших кількох місяців після інфікування або отримання щеплення.

Також читайте: Індія не відновить експорт вакцин від коронавірусу щонайменше до жовтня поточного року, - Reuters

"Вакцинація працює дуже добре для боротьби із симптомами хвороби, а також запобігає серйозним випадкам захворювань у короткостроковій та середньостроковій перспективі, але можна припустити, що ефективність дії більшості цих вакцин знизиться протягом перших кількох місяців після отримання щеплення", - говорить доктор Девід Хоурі з Інституту Кірбі.

"Однак дуже важливо зрозуміти різницю між імунітетом проти інфекції та захистом від важкого перебігу захворювань. Наше дослідження виявило, що для захисту від важких форм захворювань може знадобитися нижчий рівень антитіл. Наш аналіз свідчить, що люди починають втрачати імунітет до легкого перебігу хвороби уже в перший рік після вакцинації, але захист від важкої форми COVID-19 повинен тривати довше", - додає доктор Хоурі.

"Але, зрештою, для оптимального захисту від інфікування та передачі COVID-19, висновки роботи дозволяють припустити, що вакцинація від коронавірусу буде схожа на щорічну вакцинацію проти грипу", - кажуть вчені.

Основною глобальною проблемою є еволюція вірусу та поява нових варіантів COVID-19. Після лабораторних досліджень зростає занепокоєння відносно того, що антитіла, які діють проти домінантних штамів коронавірусу, менш ефективні при нейтралізації нових варіантів.

"Додатковою перевагою нашої роботи є те, що аналіз дозволяє прогнозувати, наскільки імунна реакція буде захищати від інфікування різними варіантами COVID-19", - говорить професор Джеймі Тріккас із Університету Сіднея.

"Цей аналіз показує кореляцію між імунною відповіддю, яку дуже легко перевірити, та ефективністю вакцини у запобіганні інфікуванню COVID-19 у майбутньому. Це означає, що ми можемо передбачити, наскільки ефективною буде імунна відповідь проти різних варіантів коронавірусу, без необхідності визначати її ефективність проти кожного штаму окремо у масштабних та дорогих клінічних випробуваннях", - йдеться у дослідженні.

"Ця робота може полегшити прийняття рішень, надаючи необхідні дані набагато швидше у процесі розробки вакцин", - кажуть вчені.

Дослідження аналізує взаємозв'язок між ранньою імунною реакцією на інфікування та вакцинацію, визначаючи рівень захисту від хвороби і використовує це співвідношення для прогнозування того, як імунітет зміниться в майбутньому у відповідь на різні вірусні варіанти. Майбутні дослідження повинні підтвердити ці прогнози у міру того, як нові дані стануть доступними.

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу розпочалась масова вакцинація від COVID-19. Аналогічні кампанії минулого місяця також стартували у Великій Британії, Канаді, США, Росії та інших країнах. У лютому вакцинація розпочалася в Україні.

Однак у ВООЗ попереджали, що сама лише вакцинація не зможе зупинити пандемію - у боротьбі з коронавірусом потрібне "підкріплення".

Уперше спалах коронавірусу у китайському місті Ухань було зафіксовано 12 грудня 2019 року. Першими про випадки захворювання за межами Китаю заявила влада Японії, Таїланду та Південної Кореї. 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через коронавірус, а вже 11 березня - пандемію.