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Прокурори заявили відвід судді Печерського райсуду Вовку через чергове перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому

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Прокурори заявили відвід судді Печерського райсуду Вовку через чергове перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому
Прокуратура заявила відвід слідчому судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку, який у черговий раз переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому через його неявку на засідання.

На засідання суду в середу Тупицький знову не прийшов, захист вкотре повідомив, що він потребує медичного обстеження та лікування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прокурори в суді знову заявили про умисне затягування розгляду і попросили про примусовий привід Тупицького, зазначивши, що розглянути клопотання буде неможливо без застосування приводу. Слідчий суддя визнав передчасним клопотання про привід і заявив про перенесення розгляду клопотання на 1 червня.

Після цього прокурори заявили про відвід слідчого судді, аргументуючи своє клопотання тим, що судом допущені порушення в частині дотримання розумних строків розгляду клопотання, тому існують сумніви в об'єктивності судді.

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Оскільки клопотання про відвід розглядається іншим суддею цього суду, в засіданні оголошено перерву до розгляду заяви про відвід, про результати розгляду учасники процесу будуть повідомлені.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Прокуроры, да судьи чхали на вас, это факт. Но все ведь хорошо, все при своем, денежки капают, лохи терпят, но наполняют бюджет...
  • Кремень
    Мля,скільки там тих "вовків" в тих судах? Я вже геть заплутався! 100% якийсь родовий виводок.Перестріляти нахер всіх без розбору!😡
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