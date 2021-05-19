Зеленський завтра на ДП "Антонов" проведе пресконференцію за підсумками двох років президентства, - ОП (оновлено)

У четвер, 20 травня, о 12:00 відбудеться пресконференція Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, Зеленський проведе пресконференцію за підсумками двох років президентства на ДП "Антонов", вул. Академіка Туполєва, 1.

"У зв'язку з карантинними вимогами можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у заході", - зазначили в ОП.

Радник глави ОП Михайло Подоляк виданню "Бабель" повідомив, що пресконференція розпочнеться о 12:00 і триватиме приблизно 2,5 години. Формат заходу буде класичним, а модерувати його, найімовірніше, буде очільниця Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева.

Також Подоляк наголосив, що ОП намагатиметься акредитувати всіх охочих журналістів, оскільки територія ДП "Антонов" буде велика, що дозволить дотримуватися всіх карантинних норм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ