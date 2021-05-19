Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу

Колишній глава правління "Приватбанку" Олександр Дубілет, якого НАБУ в березні оголосило в розшук, заявив, що не переховується від слідства, і в правоохоронних органів нібито є відомості про його місцеперебування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його офіційній заяві, яку опублікувало видання LB.ua.

"Причина цієї заяви - інформація, яка активно поширюється в ЗМІ, що я ховаюся від слідства, яке веде Національне антикорупційне бюро України за фактом нібито розкрадання коштів "Приватбанку", а місце мого перебування слідчим не відомо. Ця інформація не відповідає дійсності", - заявив Дубілет-старший.

За його словами, детективам НАБУ і прокурорам САП відомо про його місцезнаходження, оскільки він направлял на їхнє ім'я "низку повідомлень про перебування і готовність виконувати процесуальні обов'язки".

"На цей момент я постійно проживаю в Ізраїлі. В країні я перебуваю на законних підставах і перебуваю на консульському обліку. Я виїхав до Ізраїлю задовго до нібито "вручення" мені підозри. Мій виїзд ніяк не пов'язаний з будь-якими кримінальними провадженнями. У мене не було будь-яких обмежень на пересування.

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На сьогодні, у зв'язку із забороною уряду Ізраїлю, через військові дії та епідеміологічні обмеження, я не можу прибути в Україну. Протягом останніх 4 років я сумлінно брав участь у всіх слідчих діях і був на всіх викликах слідчих", - йдеться в заяві Дубілета.

При цьому він зазначив, що дізнався про вручення йому підозри і про розшук зі ЗМІ.

"Як тільки з'явилася інформація про розшук, я відразу ж поінформував НАБУ і САП про мою адресу в Ізраїлі і надав дані моїх адвокатів, а також завив про свою готовність виконувати процесуальні обов'язки.

Всього на адресу НАБУ і САП мною було направлено понад 10 різних повідомлень і заяв. Підписи на моїх зверненнях були завірені нотаріусом і консулом України в Ізраїлі. Також мною були направлені декілька клопотань з проханням провести мій допит. Всі мої звернення і клопотання залишилися без уваги. Всі ці листи, заяви, клопотання були отримані НАБУ/САП, про що є відповідні докази", - говорить колишній голова правління "Приватбанку".

"Я змушений через засоби масової інформації звертатися до слідства, оскільки процесуальні способи, передбачені законом, залишаються поза їхньою увагою.

Черговий раз підкреслюю, що я не ховаюся від слідства, а детективам і прокурорам відомо моє місцезнаходження. Підтверджую свою готовність виконувати процесуальні обов'язки. Прошу детективів НАБУ і прокурорів САП направляти мені процесуальні документи і здійснювати всі процесуальні дії, в тому числі допит, в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом та Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року", - заявив Дубілет.

Як повідомлялося, 15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям "Приватбанку" - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень.

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За версією слідства, ексголова правління "Приватбанку"в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним у грудні 2016 року спрямував до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агрокомпаній за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів "Приватбанку", які зберігалися на кореспондентському рахунку в цьому банку.

У НАБУ вважають, що посадовці "Приватбанку" підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, у раніше створені електронні документи в електронній системі банку, аби потім приховати цей злочин.

Також наприкінці лютого цього року ексголові правління "Приватбанку" Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

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ВАКС обрав Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн, а колишній посадовиці "Приватбанку" - у вигляді застави в розмірі 2,744 млн грн.

Водночас слідству не вдалося з’ясувати місце перебування ексголови правління "Приватбанку" Дубілета.

"Приватбанк" був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів "Приватбанку", який пов'язують з попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювався у 212,795 млрд грн.