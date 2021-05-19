Степанов про свою відставку: "У сесійній залі багато хто знову намагався "хайпонути""

Ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов, якого ВР вчора відправила у відставку, подякував усім медикам, які протягом дуже важкого року допомагали рятувати життя українців.

Слова подяки Степанов розмістив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую президенту Володимиру Зеленському за підтримку і довіру протягом всього року", - додав Степанов.

"Я не отримав підтримки в сесійній залі, але я отримав набагато більше – підтримку тисяч лікарів і простих людей по всій країні. У сесійній залі багато хто у звичній собі манері знову намагався хайпонути. Тепер вже на моїй відставці. Кожен поводиться в міру свого виховання та психоемоційного стану", - зазначив він.

"Я залишаю посаду з чистим серцем і сумлінням. Ми з мінімальними втратами подолали третю хвилю пандемії, уклали контракти на 42 млн доз вакцин, відбудовували медичну галузь у кризових умовах фактично з нуля, майже завершили розробку сертифікатів вакцинації, запустили трансплантацію та багато інших проєктів. Все це вже не вдасться знищити, сподіваюсь", - пише Степанов.

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