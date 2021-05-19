18 ножових поранень: у Дніпровському районі Києва жорстоко вбили 27-річного чоловіка

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка в Дніпровському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Подія трапилася сьогодні вранці у Дніпровському районі столиці. Приблизно о 7 годині на спецлінію 102 зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що на вулиці Новаторів виявив тіло чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

На місці події виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

"Під час огляду тіла загиблого судово-медичний експерт виявив на ньому приблизно 18 ножових поранень та численні забої. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлена причина смерті 27-річного місцевого мешканця", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завдав ножового поранення в груди і два дні "лікував": На Львівщині чоловік убив дружину. ФОТО

Наразі співробітники карного розшуку Дніпровського управління поліції проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити та затримати причетних до скоєння даного кримінального правопорушення. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.