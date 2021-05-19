Шмигаль вніс до ВР подання щодо призначення трьох міністрів, - речниця прем'єра Куришко
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради подання про призначення на звільнені посади міністра інфраструктури, міністра охорони здоров'я і прем'єр-міністра - міністра економіки.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку інформацію прессекретарка глави уряду Ольга Куришко підтвердила Укрінформу.
Зокрема, прем'єр-міністр пропонує парламентаріям призначити Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.
У той же час, станом на зараз на сайті Верховної Ради подання щодо призначень не були оприлюднені.
Як повідомлялося, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку главу МОЗ Максима Степанова, главу Мінінфраструктури Владислава Криклія і главу Мінекономіки Ігоря Петрашка. Очікується, що голосування за призначення нових міністрів відбудеться 20 травня.