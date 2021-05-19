Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США

Американці готові допомагати українському народу, але не вирішуватимуть долю країни замість українців. Про це заявив Конгресмен США шести скликань Джим Слеттері на Форумі "Українсько-Американське партнерство", який відбувся у Києві 18 травня.

Форум був присвячений подальшому поглибленню українсько-американських відносин, налагодженню партнерських економічних зв'язків та висвітленню потенціалу для американських інвестицій в Україну.

Зокрема, Джим Слеттері заявив, що незважаючи на те, що серед політиків Сполучених Штатів Америки є багато розділень і розбіжностей, є щось, в чому і республіканці і демократи солідарні.

"Ми солідарні в тому, що ми підтримуємо вільну, незалежну, демократичну, процвітаючу Україну. Американці хочуть допомогти українському народу, але майбутнє вашої країни визначатимуть самі українці" - наголосив Слеттері.

На Форумі йшлося про організацію дієвого партнерства між регіонами України та США за моделлю: штат - область, місто США - місто України, коледж - виш, бізнес - бізнес і т.д. Саме така модель, на думку організаторів, може бути затребуваною в Україні з огляду на децентралізацію влади.

"В умовах децентралізації, місцева влада отримала багато повноважень для розбудови спроможних громад. Разом з повноваженнями, регіони України отримали й можливість самостійного залучення інвестицій в регіональні проекти. Саме тому як організатори Форуму ми вбачаємо за доцільне розповсюдження партнерства України та США на регіональний та муніципальний рівень партнерства міст та областей з містами та штатами в США" - розповів координатор Форуму, заступник координатора Всеукраїнського Собору Павло Унгурян. Крім цього, були презентовані соціальні проекти, які реалізовуються в Україні спільно з діаспорою в рамках українсько-американської співпраці.

Проект допомоги нужденним сім’ям та поширення близько 50 тисяч продуктових пакетів напередодні Великодніх свят став стартом і планується продовжувати силами та за участі євангельських церков України, благодійних фондів та бізнес-партнерів.

Виступаючи під час пресбрифінгу, співорганізатор Форуму, координатор об’єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор" Олександр Турчинов зазначив що під час сьогоднішнього заходу йшлося про конкретні економічні проекти.

"Група наших американських партнерів тут вже два тижні і вже є конкретні угоди і домовленості щодо регіональної українсько-американської співпраці", – сказав він, наголосивши, що реалізація спільних проектів "покликана зміцнити наші міста, села та селища, а це і є зміцнення нашої України".

Окрім того, на Форумі євангельськими церквами та релігійними організаціями, що входять до Всеукраїнського Собору, була представлена благодійницька акція "30 років служіння Богу та Україні".

Акція присвячена тридцятиріччю незалежності України та полягає в підтримці малозабезпечених громадян, та тих, що постраждали в ході військових дій на Сході України.

"На старті було закумульовано понад 30 000 подарунків. Згодом їх кількість зросла до 50 000. Завдяки активній участі євангельських церков, підтримці фінансових партнерів та логістичній підтримці "АТБ-маркет" продуктові набори швидко і своєчасно були доставлені нужденним сім'ям по всіх областях країни" - розповів Голова духовної ради Всеукраїнського Собору, єпископ Валерій Антонюк.

Варто зазначити, що це перша хвиля акції, і протягом року роздача допомоги нужденним сім'ям планується до 30-річчя незалежності України влітку та до Різдва Христового взимку