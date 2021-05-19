Волинська обласна лікарня отримала один із найкращих на Західній Україні комп'ютерних томографів, - ОДА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Волинська ОДА.
Водночас відділення екстреної медичної допомоги в обласній лікарні отримає обладнання, затверджене Міністерством охорони здоров'я. А саме: УЗД-апарат, ендоскопічне обладнання, кардіомонітори, дефібрилятор, апарати ШВЛ та лабораторне обладнання.
Кошторисна вартість - понад 20 млн гривень, їх виділили з державного та обласного бюджетів.
Зазначається, що всі будівельні роботи в приймальному відділенні вже завершено.
Загалом у межах президентської програми "Велике будівництво" в регіоні реконструювали 7 приймальних відділень опорних медичних установ.
Координатор програми Володимира Зеленського "Велике будівництво", заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю журналу "Мінтранс" раніше заявив, що реконструкція приймальних відділень в опорних лікарнях по всій Україні підходить до завершення. Всього в Україні за підсумками "Великого будівництва" будуть реконструйовані 202 відділення екстреної медичної допомоги.