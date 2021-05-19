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Волинська обласна лікарня отримала один із найкращих на Західній Україні комп'ютерних томографів, - ОДА

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Волинська обласна лікарня отримала один із найкращих на Західній Україні комп'ютерних томографів, - ОДА
Під час реконструкції Волинської обласної лікарні у відділенні встановили комп'ютерний томограф - один із найкращих на Західній Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Волинська ОДА.

Водночас відділення екстреної медичної допомоги в обласній лікарні отримає обладнання, затверджене Міністерством охорони здоров'я. А саме: УЗД-апарат, ендоскопічне обладнання, кардіомонітори, дефібрилятор, апарати ШВЛ та лабораторне обладнання.

Кошторисна вартість - понад 20 млн гривень, їх виділили з державного та обласного бюджетів.

Зазначається, що всі будівельні роботи в приймальному відділенні вже завершено.

Загалом у межах президентської програми "Велике будівництво" в регіоні реконструювали 7 приймальних відділень опорних медичних установ.

Координатор програми Володимира Зеленського "Велике будівництво", заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю журналу "Мінтранс" раніше заявив, що реконструкція приймальних відділень в опорних лікарнях по всій Україні підходить до завершення. Всього в Україні за підсумками "Великого будівництва" будуть реконструйовані 202 відділення екстреної медичної допомоги.

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Топ коментарі

  • Kyivska Rus'
    Яка ще западная Україна коли ви вже навчитесь вимовляти або писати ніякої західної немає, а є -ЗАХІД України або Схід чи Південь, не діліть країну такими заголовками ви ж типу з вищими освытами та магыстри бляха
  • Small Jerboa
    как подозреваю, больница в очереди на томограф стояла уже лет десять!
    и 100% денег на него пошло из местного бюджета.
    но, пиарится во всю с этого, разумеется, ЗЕ-навоз.
  • Rino Onix
    Луцк развивается, один из лучших городов Украины для жизни.
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