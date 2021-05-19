Рудик про завдання "слугам народу" "завалити" ТСК щодо "вагнерівців": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На це у нас теж є надія

"Голос" намагається переконати "Слугу народу" проголосувати створення у Верховній Раді їхньої тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі "вагнерівців".

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла глава партії "Голос" Кіра Рудик.

"Ми зараз дуже активно працюємо в парламенті, щоб все-таки переконати своїх колег зі "Слуги народу". Якщо вони дійсно за справедливість і за чітку відповідь, чи була зрада в Офісі Президента, то підтримають створення ТСК саме від "Голосу". Це єдиний спосіб довести справу "вагнерівців" до розслідування. ТСК, яку пропонують "слуги народу", це спроба забрати фокус і розмити завдання. Така комісія може почати розслідування справи "вагнерівців" лише через три-чотири роки і матиме на це повне право, а люди вже більш як пів року чекають відповідь на це просте запитання", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку": "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради. ФОТОрепортаж

Коментуючи листування в одному із чатів "слуг народу", нардепка заявила, що у фракції СН є різні групи впливу.

"Тому ми сподіваємося, що це не позиція фракції, а тільки конкретних депутатів. Крім того, там написано: "Дивіться не переплутайте", так от на це у нас теж є надія", - додала Рудик.

Раніше ЗМІ оприлюднили листування в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.