Як за місяць зросла смертність у країнах Європи: серед лідерів Чехія + 63%, Україна на шостому місці - + 29%. ІНФОГРАФІКА

В Україні зростає смертність. У березні вона зросла на 29%.

Про це на своїй в Facebook написав аналітик Євген Істребін, передає Цензор.НЕТ.

"Місячна смертність в окремих країнах Європи з Україною порівняно з 5-річною середньою. У лідерах Чехія + 63%, Словаччина + 58%, Болгарія + 52%. Україна на 6 місці + 29%", - написав він.

18 травня Держслужба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-березень 2021 року.

Протягом січня-березня 2021 року чисельність населення зменшилася на 100,4 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 39 живонароджених.

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Всього з початку року в Україні померло 174 050 осіб. Це на 24 986 смертей більше, ніж за січень-березень 2020 року, коли померли 149 064 людини.