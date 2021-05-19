Домовилися про "зелений коридор" для евакуації громадян України з Сектору Гази через Єгипет, - Кулеба

Протягом 48 годин громадян України, які перебувають в зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту, евакуюють.

Про це в ході засідання уряду заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"У Секторі Гази перебуває орієнтовно 1,6 тис. українців. Ви все бачите з новин, що відбувається зараз збройний конфлікт, ескалація ізраїльсько-палестинського протистояння. Існує реальна загроза життю і здоров'ю наших співвітчизників", - зазначив глава МЗС.

За його словами, з 1,6 тис. громадян України - 127 вже виявили бажання повернутися на Батьківщину, бути евакуйованими.

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"Але не тільки громадяни України звернулися, а й громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів Європейського Союзу. Посольство України в Ізраїлі вже створило списки тих, хто зацікавлений в евакуації. Ми вже домовилися з владою Ізраїлю і Палестинської автономії про "зелений коридор" для евакуації. Вже відпрацювали організаційні питання з владою Єгипту і зараз прийнято рішення про здійснення такої евакуації в найкоротші терміни шляхом вивезення наших громадян з території Сектору Гази на територію Єгипту. А також організації відповідного авіарейсу за рахунок резервного фонду бюджету України", - пояснив Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що якщо не трапиться якихось форсмажорних подій, протягом 48 годин евакуація відбудеться.

Нагадаємо, 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав у відповідь вогонь. Атака сталася незабаром після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців. З цього моменту між Ізраїлем і Сектором Гази тривають активні бойові дії.