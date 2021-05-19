Подоляк назвав причини звільнення Мендель: Жорсткий ритм роботи із Зеленським, "божевільний хейт" суспільства і "перехід на сходинку вище"

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, чому Юлію Мендель звільнили з посади прессекретарки президента Зеленського.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "КП", передає Цензор.НЕТ.

"Кілька причин. Перша - це вкрай жорсткий ритм роботи з президентом Володимиром Зеленським. Володимир Олександрович дуже швидкий у реакції. Він працює 24/7 без перерв. І весь час хоче по-перфекціоністськи отримувати якісну роботу. У такому режимі дуже мала кількість людей може працювати постійно", - зазначив радник глави ОП.

Другою причиною, за словами Подоляка, є "божевільний хейт, в який потрапляла Юля".

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"Її хейтили з будь-якого питання, абсолютно незаслужено, як правило. Вона професіонал, вона точно розуміє суть роботи, швидко виконує завдання, ефективно комунікує з людьми в тіньовому форматі. Але вона потрапила під феєричну атаку і ботів, і ломів, і політично ангажованих суб'єктів , і якихось ревнивих журналістів. Природно, це сильно демотивує", - додав він.

"І третє, мені здається, що рівень Юлії переходить на сходинку вище. Вона вже повинна була б відійти від функціоналу прессекретаря і перейти у функціонал, скажімо так, людини, який має позицію з багатьох важливих питань і висловлювати її від свого імені", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мендель йде з поста прессекретарки Зеленського.

Пізніше радник глави ОП Подоляк повідомив, що Мендель зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ.