ЄС планує дозволити в'їзд вакцинованим проти коронавірусу туристам з третіх країн, - представник Єврокомісії Віганд

Постпреди країн ЄС в Брюсселі домовилися в середу про оновлення правил для поїздок до Євросоюзу з третіх країн.

Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Крістіан Віганд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рада рекомендує державам-членам зняти деякі обмеження, зокрема, для тих, хто вакцинований вакцинами, які отримали дозвіл (в ЄС)", - сказав прессекретар на брифінгу в Брюсселі.

Він також оголосив про плани Ради ЄС розширити список третіх країн, в яких благополучна епідеміологічна ситуація і з яких поїздки вирішуються відповідно до нових узгоджених критеріїв.

"У той же час, щоб обмежити ризик від варіантів коронавірусу, що завозяться в ЄС, рада прийняла рішення про новий "механізм термінового гальмування", який дозволить державам-членам діяти швидко і скоординовано", - пояснив Віганд.

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За його словами, Єврокомісія, яка запропонувала таке оновлення правил, розраховує, що це дозволить поступово повернутися до поїздок в ЄС ззовні Євросоюзу за повної епідеміологічної безпеки з можливістю швидко відреагувати на нові варіанти.

Віганд додав, що тепер оновлена ​​рекомендація повинна бути офіційно схвалена Радою ЄС.

Він пояснив, що не може спрогнозувати точні терміни набуття сили цим рішенням. "Чіткого графіка немає", - зазначив Віганд.

Він підкреслив, що після схвалення Радою ЄС буде необхідно провести ще низку процедур.

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Говорячи про допуск людей з третіх країн, представник Єврокомісії нагадав, що у кожної країни ЄС є ще і свої власні критерії.