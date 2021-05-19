Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади

Верховна Рада прийняла Проєкт Постанови (№5243) про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Верховна Рада створила ТСК з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, які сприяли порушенню державного суверенітету і територіальної цілісності. За таке рішення - 252 народні депутати за необхідних 150.

Перед голосуванням, нардеп ЄС Олексій Гончаренко розкритикував провал голосування зі створення окремої ТСК щодо "вагнерівців" і заявив, що влада не хоче проводити розслідування у цій справі. "Адже розуміє, що в цьому розслідуванні вийде на саму себе. Тому зараз нам підсовують обманку ... Так взагалі можна було внести: про все погане, що відбувається в державі", - зазначив він і додав, що влада збирається "поховати" справу "вагнерівців".

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Перед цим Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців".

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.