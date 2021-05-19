Кабмін схвалив 9-річну програму "лагідної українізації", - Ткаченко

Кабінет Міністрів схвалив прийняття Концепції державної програми щодо розвитку і функціонування української мови.

Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що програма розрахована на 9 років: 2022-2030 рр. Вона передбачає, що українська мова як державна буде застосовуватися в усіх сферах суспільного життя.

"Попереду чимало роботи. Фактично, це і поступова зміна ставлення іншомовних людей до української, усвідомлення важливості даного кроку, і надання можливостей для повноцінного переходу. Добровільного переходу. Бо ми у МКІП притримуємося саме лагідної українізації, яка матиме довготривалий ефект. Для досягнення нашої мети потрібно сприяти появі бажанню читати українською, дивитися, розмовляти, співати і розказувати іншим", - зазначив Ткаченко.

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За словами міністра, програма доволі об'ємна. Зокрема, вона містить:

— обов’язкове використання державної мови працівниками органів влади та місцевого самоврядування під час виконання своїх службових обов’язків, недопущення її дискримінації;



— запуск курсів з вивчення української (в тому числі в онлайн-форматі);



— покращення якості викладання державної мови в закладах освіти;



— підтримку та популяризацію української мови за кордоном, зокрема створення системи викладання української мови як іноземної;



— сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;



— підтримку інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;



— стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;



— подальшу підтримку книговидавничої справи в Україні. Зокрема, видання книг українською мовою, у тому числі перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України.