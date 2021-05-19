"С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом. ФОТО (оновлено)

Депутатка Київради від "Батьківщина" Богдана Тимощук на 30-му році незалежності України вирішила привітати своїх виборців картинкою з комуністичною символікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадський рух "Чесно" в Facebook.

"Як вам таке, Національна поліція України? При цьому на сторінці Київради у неї розміщено фото у вишиванці. Цікаво, привітає вона завтра киян з Днем вишиванки? Кого тільки понабрали в київську "Батьківщину"?" - сказано в повідомленні.

"І ця людина ще й була довіреною особою Юлії Тимошенко на президентських виборах 2019 року на Подолі", - додали в організації.

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Пізніше "Чесно" повідомило, що на тій самій сторінці депутатки у ФБ з'явився допис, що її "хакнули" і вона сама не писала привітання з днем ​​піонерів.

"Друзі, мою сторінку в Facebook "хакнули". Про "піонерський запал" я б точно нічого не писала)) З чим дійсно хочу привітати, так це з виходом української групи Go_A з піснею "Шум" у фінал Євробачення-2021. Висновок цього дня - регулярно міняйте паролі в соцмережах! "- наводить слова депутатки "Батьківщини" Тимощук "Чесно".

Водночас, в організації нагадали, що депутатка і раніше публікувала пости до радянських свят, в тому числі до 9 травня: "Повіримо цього разу версії про хакерів?".





