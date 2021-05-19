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Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить

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Відомий мовознавець Олександр Авраменко прокоментував знайдене в підручнику з української мови для 10 класу посилання на порносайт. Про цей інцидент уже повідомили в кіберполіцію.

Про це сам Авраменко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, неподобство, яке сталося з моїм підручником "Українська мова. 10 клас" (2018), потребує коментаря. На с. 189 згаданого навчального видання (після тексту про шкільну форму) у дужках зазначено сайт, з якого взято текст статті (з метою дотримання авторського права). novomirgorod... - назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода... Тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу", - написав він.

Також дивіться: Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт. ВІДЕО+ФОТО

Авраменко зазначив, що видавництво "Грамота" два дні тому (17.05.2021) звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт, а хура й досі там. Державна бюрократична машина спить... Обіцяють розглянути нашого листа протягом 10 днів... Сьогодні звернулися до департаменту швидкого реагування. Сподіваємося, державні органи захистять учнів і всю освітню громаду, заблокувавши сайт розпусти".

"Чому це сталося саме з моєю книжкою? Цього року на конкурс я подав чотири підручники - і всі вони посіли перше місце з великим відривом від конкурентів. Можливо, причина в цьому? На жаль, недоброзичливці є і в мене. А може, це просто прикрий збіг... Боляче...", - резюмував мовознавець.

Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить 01
Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить 02
Фото: Авраменко/Facebook

Як повідомлялося раніше, про посилання на сайт з порно в підручнику розповів користувач toxacheep у TikTok.

Авраменко про посилання на порносайт у підручнику з української мови: До поліції звернулися, але державна бюрократична машина спить 03

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Топ коментарі

  • Привет
    к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего официального сайта Новомиргорода.

    Тут все гораздо проще...официальный сайт... Новомиргорода взломали...админа нет...а руководство города туда и не заходит..
  • Підлога Маккартні
    А если серйозна то в 10м класе некоторые девочки уже беремчатые ходят, так шо Авраменко молодец, что просвещает молодеж ро вопросам сексуального воспитания. Учебник таким образом несет двойную функцию Авраменко о ссылке на порносайт в учебнике по украинскому языку: В полицию обратились, но государственная бюрократическая машина спит - Цензор.НЕТ 6892
  • Підлога Маккартні
    ага, через книжку перешли по ссылке, а кликнули пальцем Авраменко о ссылке на порносайт в учебнике по украинскому языку: В полицию обратились, но государственная бюрократическая машина спит - Цензор.НЕТ 3861
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