СБУ вивчає відео Чауса, відкрито кримінальне провадження, - спікер Служби Дехтяренко

У Службі безпеки України повідомили, що вивчення відеозапису з екссуддею Миколою Чаусом триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми відкрили кримінальне провадження, вивчаємо й аналізуємо всі матеріали, які можуть виступити елементами доказової бази", - розповів спікер Служби Артем Дехтяренко.

У відомстві запевняють, що оприлюднять висновки, коли роботу буде завершено.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

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19 травня Чаус опублікував нове відео, в якому заявив, що готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення в 2016".