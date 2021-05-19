У СБУ немає інформації щодо російського паспорта Аксьонова

Служба безпеки України не має інформації про наявність у народного депутата Андрія Аксьонова паспорта громадянина Росії.

Про це пресслужба СБУ повідомила в коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Документально підтвердженими даними щодо наявності в громадянина України Аксьонова А.А. паспорта громадянина РФ Служба безпеки наразі не володіє", - сказали в пресслужбі.

Крім того, СБУ не повідомляла Аксьонову підозр у межах кримінальних проваджень, які розслідує.

У пресслужбі зауважили, що в СБУ дадуть відповідь на депутатський запит, який лунав 19 травня у Верховній Раді, щодо іноземного громадянства Аксьонова, "в установленому порядку".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 травня колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, у якого, згідно з повідомленнями ЗМІ, є паспорт РФ, склав присягу народного депутата України. Це сталося під крики "Ганьба!". Аксьонов не зміг вийти на трибуну, яка була заблокована опозицією, і склав присягу з ложі для гостей.