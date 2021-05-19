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ОП про зустріч Зеленського і Байдена: Графік червневого турне президента США ще визначається. Якщо можливість з'явиться, то зустріч відбудеться

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ОП про зустріч Зеленського і Байдена: Графік червневого турне президента США ще визначається. Якщо можливість з'явиться, то зустріч відбудеться
В Офісі Президента прокоментували можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом він заявив: "Ви знаєте, що графік президента Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується в червні, ще визначається. Безумовно, якщо така можливість з'явиться в графіках обох президентів, безумовно, така зустріч відбудеться".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден очікує зустрічі з Путіним в ході червневої поїздки в Європу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ОПУ Жовква про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Робота триває

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Дурне поїде в турне? Опять будет отдыхать за наш с зебилами счот? ОП о встрече Зеленского и Байдена: График июньского турне президента США еще определяется. Если возможность появится, то встреча состоится - Цензор.НЕТ 9116
  • Старый зольдат
    - Вы слышали, Марк Савелович, шо если таки у графике появиться окно то они, президенты, таки встретятся?
    - У кого появиться возможность за окно для встречи, Соломон Маркович?
    - Шо за вопрос! Конечно у Зеленского, а ви шо за Байдена таки подумали?
  • Маркиз
    Я не понимаю: зачем это Байдену? Ответить этому малышу на вопрос: Почему мы не в НАТО? Почему США не бомбит Северный Поток 2?
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