Профільний комітет Ради підтримав призначення Ляшка міністром охорони здоров'я

Профільний парламентський комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендує ВР призначити Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Засідання парламентського комітету під керівництвом його голови Михайла Радуцького транслювалося онлайн. Після обговорення кандидатури Ляшка і його відповідей на поставлені запитання, члени комітету приступили до голосування. "За" кандидатуру Ляшка проголосували 13 членів, Яна Зінкевич при цьому утрималася.

Михайло Радуцький висловив упевненість, що кандидатура Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я буде схвалена також і в сесійній залі.

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