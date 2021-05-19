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Профільний комітет Ради підтримав призначення Ляшка міністром охорони здоров'я

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Профільний комітет Ради підтримав призначення Ляшка міністром охорони здоров'я
Профільний парламентський комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендує ВР призначити Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Засідання парламентського комітету під керівництвом його голови Михайла Радуцького транслювалося онлайн. Після обговорення кандидатури Ляшка і його відповідей на поставлені запитання, члени комітету приступили до голосування. "За" кандидатуру Ляшка проголосували 13 членів, Яна Зінкевич при цьому утрималася.

Михайло Радуцький висловив упевненість, що кандидатура Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я буде схвалена також і в сесійній залі.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Признаюсь, я ніколи не розрізняла ляшка і степанова.
    Вони для мене як зорян і шкіряк.
  • Старый зольдат
    Интересно, как оно быстро себе на пальтишко или плащик наколядует. Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 3364
  • Tema9
    В нього навіть своєї маски не було на писку, коли він шлявся по ресторанах із ЗЄкомандою. Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 6679
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