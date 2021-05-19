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Україна не імпортує газ із РФ уже 2000 днів, - "Укртрансгаз"

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Україна не імпортує газ із РФ уже 2000 днів, - "Укртрансгаз"
Україна вже 2000 днів не купує природний газ у російського "Газпрому".

Про це повідомляється на сайті держкомпанії "Укртрансгаз", інформує Цензор.НЕТ.

Причиною відмови України від купівлі газу наприкінці 2015 року стала неузгодженість за ціною.

При цьому, після перегляду Стокгольмським арбітражем контрактної формули в контракті між "Нафтогазом" і "Газпромом", Україна навесні 2018 року була готова відновити прямий імпорт, але російський монополіст повернув "Нафтогазу" внесений авансовий платіж $ 127,6 млн.

Термін дії контракту на поставку газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" минув 31 грудня 2019 року, новий сторони не укладали.

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Топ коментарі

  • Маркиз
    "моторола" при Пороху у Раді не з"явився. Зате при ЗЕлі у ВР з"явився громадянин РФ, сепаратист

    На самом деле, это не Рабинович жмёт руку и поздравляет сепаратиста, гражданина РФ Андрея Аксёнова с принятием присяги народного депутата Украины.
    Это Владимир Александрович Зеленский, гарант Конституции, у которого были и есть все конституционные полномочия подписать Указ о лишении Аксёнова гражданства Украины на основании наличия паспорта России,пожимает ему руку в Верховной Раде.

    Україна не імпортує газ із РФ уже 2000 днів, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 1553

    «Жму руку, обнимаю!» - передаёт привет Владимир Александрович всем организаторам «референдума в ДНР».
    Ну что ж, начало положено - первый сепаратист вошёл в стены парламента.
    Дорога Пушилину и Пасечнику - открыта.
    Т.Березовець
    ___________________
    Зеленський так "бореться" з Медведчуком, що фракція кума Путіна в парламенті сьогодні поповнилась новим колаборантом-зрадником.
    Ексмер Добропілля Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував референдуми на Донбасі, сьогодні склав присягу нардепа.
    Головний спротив влаштували депутати «ЄС», які заблокували трибуну. Тому зраднику з ОПЗЖ довелось складати присягу із гостьової ложі парламенту.
    Але показово, що ця ситуацію повністю влаштовувала і слуг, і Зеленського.
    Того самого Зеленського, який через рішення РНБО позбавляє громадянства і вводить санкції на власний розсуд.
    А коли дійсно потрібно було запобігти потраплянню зрадника і колаборанта - преЗЕдент зробив вигляд, що його це не стосується.
    Власне, це і все, що потрібно знати про "боротьбу" Зеленського з п'ятою колоною і Медведчуком.
    Л.Лалак
  • Підлога Маккартні
    А электричество для бабушки Бени? Украина не импортирует газ из РФ уже 2000 дней, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 6874
  • Богдан Влад
    Брехня!!!
    Не импортируем на бумаге, а в реальности покупаем всё время, через словацкую фирму-прокладку
    Враки как всегда
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