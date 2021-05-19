Латвія всіляко підтримуватиме Україну на міжнародних майданчиках, - спікерка Сейму Мурнієце під час відвідування Донбасу
Про це заявила глава Сейму Інара Мурнієце журналістам у середу в Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми будемо завжди всіляко підтримувати Україну і розповідати те, що відбувається тут", - сказала Мурнієце.
Вона підкреслила, що в боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України важливо об'єднувати зусилля Латвії, Європейського Союзу, НАТО.
За її словами відповідь на питання: "Чи можемо ми розраховувати на мир?", яке пролунало під час спілкування з місцевими жителями під час поїздки, "одночасно і складна, і проста - не втрачати надії".
"Латвія була під окупацією Радянського Союзу протягом 50 років і люди ставили таке саме запитання: коли ж ми будемо вільні?", - сказала Мурнієце.
Як зазначив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Сейм Латвії і його спікерка "приймають багато рішень і допомагають нам відстоювати наші спільні інтереси на міжнародних майданчиках".
"Разом ми можемо перемогти будь-якого ворога і перемога, як завжди, буде за нами", - підкреслив Разумков.