Викладача, якого підозрюють у педофілії, звільнили з коледжу в Чернівцях

У Чернівцях звільнили викладача коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. Чоловіка підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Зробили це за результатами службового розслідування.

Про це розповів директор коледжу Василь Бобик, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, комісія опитала студентів коледжу. 22 людини сказали, що викладач порушував правила етичної поведінки.

Переважно студенти скаржилися на те, що викладач говорив з ними на теми сексуального характеру. Одна зі студенток згадала, що викладач просив "нагнутися, щоб міг розписатися на її спині".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік на Одещині два роки ґвалтував 11-річну падчерку, погрожуючи смертю мами, - Нацполіція. ВIДЕО

За словами Бобика, раніше студенти не скаржилися на поведінку викладача, бо сприймали його висловлювання несерйозно.

Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО з можливістю вийти під заставу в майже два мільйони гривень. Раніше його адвокатка Любов Литвинчук сказала, що він не вважає себе винним.