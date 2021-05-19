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У Черкасах помер дев'ятикласник, поранений у шкільному тирі місяць тому

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У Черкасах помер дев'ятикласник, поранений у шкільному тирі місяць тому
У Черкасах помер дев’ятикласник, який місяць тому зазнав поранення в шкільному тирі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У міськраді заявили, що серце хлопчика сьогодні перестало битися.

"Висловлюємо співчуття рідним Артема. Ваше горе, навіть розділене на всю міську громаду, не стане меншим, але всім разом його буде хоч трохи легше пережити", – вказано у повідомленні Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Нагадуємо, 19 квітня у Черкасах в тирі, розташованому в приміщенні однієї зі шкіл міста, 14-річний учень зазнав поранення в голову під час тренування з кульової стрільби. Хлопчика госпіталізували у вкрай тяжкому стані. У поліції Черкаської області повідомили про відкриття провадження за трьома статтями "замах на умисне вбивство", "незаконне поводження зі зброєю" та "недбале зберігання вогнепальної зброї". Тренера затримали.

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Топ коментарі

  • Fizko Kyiv
    Т.е. за месяц не смогли выяснить, было ли это "покушение на умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием" или "небрежное хранение огнестрельного оружия"???

    Какой потужный сабакян и его подчиненные!
  • Alexander Cherepchenko
    Черт!!!(((((
    Как жаль!!!((((((
    И парня жаль и родителей!!!(((((((
    И дурака-малолетку жаль, которому взрослый дядька дал в руки оружие, но не достучался о том, как оно опасно!!! теперь человеку рости и жить с трупом невинного за спиной((((
    Черт!!! Даже тренера-дебила, и то жаль!( Должен же был понять что натворил!!!(((
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..с такой длинной палкой, как ТОЗ, без самоуверенного дебила-приколиста, который всё знает и всё умеет, скорее всего не обошлось..
    как-то по-дурному всё вышло и - минус один.. родителей жалко по-любому.. и возможных, потенциальных стрелочников с нашим-то пещерным правосудием..(((
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