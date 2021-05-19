Засуджуємо блокування владою Білорусі сайту Tut.by і переслідування його журналістів, - речник МЗС Ніколенко

У зовнішньополітичному відомстві України засуджують блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіаресурсу Tut.by.

Про це повідомив у твіттері речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіаресурсу Tut.by і переслідування його журналістів. Tut.by - відомий високими стандартами журналістики і об'єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова", - зазначив він.

Також читайте: Білоруські силовики заблокували сайт Tut.by і затримали 13 його співробітників