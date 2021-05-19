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Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко

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Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко
Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко пообіцяв, що за літо провакцинує від коронавірусу 5 млн українців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, де обговорюється його кандидатура, Ляшко заявив: "Я даю обіцянку – в літній період, в перші 100 днів вакцинувати 10 млн українців".

Після такої заяви в комітеті депутати йому почали натякати, що не треба давати таких обіцянок. Тоді Ляшко уточнив, що не точно висловився, бо йдеться про 10 млн щеплень, а оскільки йдеться про два щеплення, то буде вакциновано 5 млн українців.

На запитання депутатів, а що буде, якщо він не виконає своєї обіцянки, Ляшко не відповів.

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Топ коментарі

  • vigo
    Еще один "обещальщик"...
    А почему нет?
    Предыдущего "обещальщика же просто уволили, точнее, "приняли отставку".
    И даже пальтишко за 600 тысяч разрешили оставить.
  • Nickol Nickols
    Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцевДаю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1338а за три лета 15 млн украинцев Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3181
  • Иванов Юрий 9255343a
    50 тысяч в день без выходных!....справится лупоглазый?
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