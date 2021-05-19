Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко

Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко пообіцяв, що за літо провакцинує від коронавірусу 5 млн українців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, де обговорюється його кандидатура, Ляшко заявив: "Я даю обіцянку – в літній період, в перші 100 днів вакцинувати 10 млн українців".

Після такої заяви в комітеті депутати йому почали натякати, що не треба давати таких обіцянок. Тоді Ляшко уточнив, що не точно висловився, бо йдеться про 10 млн щеплень, а оскільки йдеться про два щеплення, то буде вакциновано 5 млн українців.

На запитання депутатів, а що буде, якщо він не виконає своєї обіцянки, Ляшко не відповів.

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