НКРЕКП свідомо заганяє державні енергокомпанії в збитки в інтересах імпортерів струму з Росії, – економіст

Діючий склад НКРЕКП на чолі з Валерієм Тарасюком свідомо доводить до банкрутства державні енергогенеруючі компанії в інтересах імпортерів російсько-білоруської електроенергії та власників енергоємних підприємств.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

"Головний відповідальний за ринок електроенергії орган – НКРЕКП. Її голова Валерій Тарасюк є послідовним прихильником імпорту з Росії та штучного заниження цін нижче собівартості виробництва державних енергогенерувальних підприємств. Таким чином генерація – атомна і теплова – субсидіюють приватних промислових виробників, які належать відомим олігархам", - заявив експерт у своєму блозі на сайті Liga.net. Відповідно збитки державного енергетичного сектору покривають за рахунок платників податків та шляхом нових державних запозичень, які згодом доведеться повертати за рахунок українських громадян, пояснив експерт.

За його словами, діючий склад НКРЕКП майже повністю зупинив впровадження реформи енергоринку. "Після його відкриття у 2019 році було введено безліч адміністративних обмежень, які не дозволили запрацювати ринку електроенергії за європейським зразком. Це призвело до дуже сумних наслідків: збитки галузі зараз становлять десь 50 млрд грн", - наголосив економіст.

Наразі через непрофесійність НКРЕКП та створені комісією маніпуляції, оптові ціни періодично провалюються нижче собівартості, що загрожує функціонуванню енергосистеми.

Раніше відповідальність за зловживання на енергоринку на НКРЕКП поклав Антимонопольний комітет України. Влітку 2020 року АМКУ офіційно звинуватив НКРЕКП у спотворенні конкуренції на ринку електроенергії, зобов’язавши відмовитися від практики необґрунтованих цінових обмежень і штучного втручання в роботу ринку. Саме дії НКРЕКП призвели до рекордних збитків державних компаній, зокрема НЕК "Укренерго".