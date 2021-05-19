Латвія передала гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії жителям Донбасу

Латвія передала сертифікати на отримання гуманітарної допомоги жителям Донецької області, постраждалим від збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це так важливо сьогодні, що моя країна, Латвія, допомагає Україні в цей важкий час... Латвія завжди допомагала Україні... І ми продовжимо залишатися для вас хорошими друзями, хорошими радниками, коли вам знадобиться наша допомога. Ви завжди можете покластися і розраховувати на нас", - сказала голова сейму Латвії Інара Мурнієце під час передачі гуманітарної допомоги в середу в Краматорську.

Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна постійно відчуває підтримку Латвії в боротьбі за територіальну цілісність, незалежність і повернення українських територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія всіляко підтримуватиме Україну на міжнародних майданчиках, - спікерка Сейму Мурнієце під час відвідування Донбасу

"Це допомога на рівні ПАРЄ, це спільна робота в рамках "Балтік+", це допомога нашим військовослужбовцям, які отримали поранення і проходять реабілітацію в Латвії, і багато іншого, про що можна говорити годинами", - сказав Разумков.

Зазначається, що сертифікати отримали Центральна міська лікарня м. Торецька, Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація та християнська місія милосердя "Ковчег".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині.