Кабмін схвалив створення в Києві нового вишу - Інституту Національної гвардії
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Наразі у структурі Нацакадемії НГУ діє територіально відокремлений структурний підрозділ – Київський факультет Нацакадемії НГУ, який здійснює підготовку за держзамовленням кваліфікованих фахівців тактичного рівня військової освіти ступеня вищої освіти "бакалавр" за спеціальностями "Право" та "Державна безпека" для потреб НГУ.
Зокрема, у МВС поінформували, що підпунктом 201 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про вищу освіту" передбачено, що територіально відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі, що функціонують на день набрання чинності цим Законом, мають бути реорганізовані або припинені до 1 липня 2021 року рішенням закладів вищої освіти або їх засновників.
У зв’язку з тим, як пояснюють у МВС, що в умовах сьогодення існує нагальна потреба у підготовці висококваліфікованих кадрів для комплектування посад офіцерського складу НГУ, проєктом документу і було запропоновано створити на базі Київського факультету Нацакадемії НГУ Київський інститут НГУ як окремий вищий військовий навчальний заклад.