Хакери з РФ, які атакували трубопровід Colonial Pipeline, отримали $90 млн викупу, - NBC News
Про це повідомляє американський телеканал NBC, інформує Ценор.НЕТ.
Більшість коштів із загальної суми викупу - 90 млн дол., були направлені на криптобіржі, де їх можна конвертувати в гроші.
З'ясувати це вдалося завдяки тому, що лондонська аналітична компанія Elliptic ідентифікувала біткоїн-гаманець, який хакери DarkSide використовували для збору викупів у своїх жертв.
Дослідники безпеки з компанії Intel 471 заявили, що угруповання DarkSide закрилося після втрати доступу до власних серверів, на той час його гаманці з криптовалютою спорожніли.
За даними Elliptic, DarkSide і її афілійовані фірми отримали щонайменше $90 млн викупу біткоїнами, що надійшли з 47 різних гаманців для криптовалют.
Раніше кілька впливових американських ЗМІ повідомили про ймовірну причетність хакерського угруповання DarkSide до кібератаки на компанію Colonial Pipeline, яка в неділю заявила про зупинку своєї трубопровідної системи через кіберзагрозу. ФБР підтвердило, що відповідальні за атаку саме ці хакери.