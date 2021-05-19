Хакери з РФ, які атакували трубопровід Colonial Pipeline, отримали $90 млн викупу, - NBC News

Хакери угруповання DarkSide, які заблокували роботу американського трубопроводу Colonial Pipeline, отримали викуп у розмірі $90 млн. Кошти були виплачені в біткоїнах.

Про це повідомляє американський телеканал NBC, інформує Ценор.НЕТ.

Більшість коштів із загальної суми викупу - 90 млн дол., були направлені на криптобіржі, де їх можна конвертувати в гроші.

З'ясувати це вдалося завдяки тому, що лондонська аналітична компанія Elliptic ідентифікувала біткоїн-гаманець, який хакери DarkSide використовували для збору викупів у своїх жертв.

Дослідники безпеки з компанії Intel 471 заявили, що угруповання DarkSide закрилося після втрати доступу до власних серверів, на той час його гаманці з криптовалютою спорожніли.

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За даними Elliptic, DarkSide і її афілійовані фірми отримали щонайменше $90 млн викупу біткоїнами, що надійшли з 47 різних гаманців для криптовалют.

Раніше кілька впливових американських ЗМІ повідомили про ймовірну причетність хакерського угруповання DarkSide до кібератаки на компанію Colonial Pipeline, яка в неділю заявила про зупинку своєї трубопровідної системи через кіберзагрозу. ФБР підтвердило, що відповідальні за атаку саме ці хакери.

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