Новини

Профільний комітет рекомендував Раді призначити Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки, - "слуга народу" Гетманцев

99415
Профільний комітет рекомендував Раді призначити Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки, - "слуга народу" Гетманцев
Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром - міністром економіки.

Про це повідомив глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепрем'єром, міністром економіки. Повністю підтримую рішення комітету. Переконаний, у залі з призначенням питань також не буде. З кадрових питань завтра і почнемо", - написав нардеп у своєму Телеграм-каналі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль вніс до ВР подання щодо призначення трьох міністрів, - речниця прем'єра Куришко

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Чергова заміна,ще одна зелена лялька з кремлівського балагана !!!)))
  • Phoenix. UA
    "Квартет" Крилова..😁
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Від зміни облич ,суть не змінюється !!!)))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини