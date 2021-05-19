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Гостиний двір у Києві став пам'яткою культурної спадщини національного значення

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Гостиний двір у Києві став пам'яткою культурної спадщини національного значення
Кабінет міністрів змінив категорію пам'ятки "Комплекс споруд Контрактової площі" і "Гостиний двір" в місті Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики, інформує Цензор.НЕТ.

"Комплекс споруд Контрактової площі є однією з найстаріших площ Києва і однією з визначних пам'яток містобудування, архітектури міста і країни. Він зберіг свою автентичність і матеріально-технічну, просторову структуру, яка відрізняється особливим типом організації простору в межах сформованої навколишньої забудови (...) Центральну композиційну роль у забудові площі грає Гостиний двір, який за своїми архітектурними особливостями об'єднаний з оточуючою забудовою", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рішення уряду сприятиме збереженню і популяризації культурної спадщини національного значення.

Тепер Фонд держмайна може передати пам'ятку в управління Мінкультури і почати роботу над протиаварійними і реставраційними роботами.

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Топ коментарі

  • БОРЯ ВАВКИН
    ой на долго ли? Слишком прибыльная земля под ним...

    Думаю что от него останется только мемориальная табличка на стене очередного торгово развлекательного центра который будет на его месте Гостиный двор в Киеве стал памятником культурного наследия национального значения - Цензор.НЕТ 7988
  • Вальд Ще
    Гостинний Двір переодично ремонтується з середини 80-х. А при незалежності кожний мер на ньому піариться. А взагалі, це територія заповідника "Древній Київ".
  • olele
    те, що ми знаємо як Гостиний двір Подолу - новобуд-репліка 1983-86 років
    але земля заповідника нарешті має бути захищена (наїзд високопідсаджених жлобів тут не перший і, боюся, не останній)
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