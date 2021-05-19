Асоціація міст України: Тютюновий акциз може підірвати відносини Києва і регіонів

Плани Кабміну забрати у місцевих бюджетів 5% тютюнового акцизу з роздрібної торгівлі підірвуть відносини між центральною владою і місцевим самоврядуванням.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, інформує Цензор.НЕТ.

Кабмін збирається закласти бомбу під стосунки центру та регіонів! У місцевих бюджетів хочуть забрати 5% тютюнового акцизу з роздрібної торгівлі! 12 травня уряд ухвалив проєкт змін до Податкового кодексу, яким збираються передати збір цього податку з роздрібної торгівлі до оптовиків/виробників тютюнових виробів", - повідомив Слобожан.

Як вважають в Асоціації міст України, відповідні поправки до Податкового кодексу пролобійовані одним з тютюнових монополістів, а прийняття цих поправок призведе до втрати місцевими бюджетами 2,9 млрд грн.

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"За нашою інформацією, зміни пролобійював один з тютюнових монополістів. Ідею передати сплату роздрібного акцизу або оптовикам, або виробникам просувають вже декілька років. Обґрунтування - роздрібна торгівля втрачає певний обсяг акцизу, адже частка дрібних продавців не видають фіскальних чеків. Смішно! Хіба можна недоліки роботи податкових та правоохоронних органів розв’язувати таким чином? Це як лікувати мігрень відрубуванням голови! В результаті і держава може не отримати гроші, і місцеві бюджети втратять відчутні для себе надходження. Минулого року від акцизу на роздрібну торгівлю тютюновими виробами місцеві бюджети отримали 2,4 млрд грн. В цьому планується 2,9 млрд грн. Для держбюджету – це копійки, а на місцях – великі кошти!", - підкреслив експерт.

Представник Асоціації міст України закликав Офіс президента, зокрема Кирила Тимошенка, негайно втрутитися в ситуацію, яка може привести до масштабного конфлікту центральної влади і регіонів.

"Чи знає про це заступник голови ОП Кирило Тимошенко, який займається регіональною політикою? Шановні керівники Офісу Президента! Регіональні ЗМІ вже наповнені обуренням місцевих керівників! І градус протистояння та критика лише зростатимуть. Мерів можна зрозуміти. Місцеві бюджети ще не скоро оговтаються від локдаунів, від закриття малого та середнього бізнесу! А центральна влада знову намагається забрати в них кошти! Говорять, що тиску на мера Києва немає... Але ці дії центру – приклад тиску на всіх голів громад України. Шановні колеги на вулиці Банковій, не робіть дурниць, не руйнуйте регіональну політику! Це буде велика політична помилка, наслідки якої ви буде відчувати дуже довго", - заявив Олександр Слобожан.

Як повідомляла "Економічна правда", правки про зміни у стягненні тютюнового акцизу були внесені в так званий "антиахметівський законопроєкт". Цим документом збільшуються ставки податків і рентних платежів для великого бізнесу - найбільше зміни "вдарять" по імперії олігарха Ріната Ахметова. Як повідомляють джерела ЄП, законопроєкт поки не зайшов на реєстрацію до Верховної Ради - каменем спотикання стали саме правки щодо 5% акцизу з сигарет.