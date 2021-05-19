ЦВК знову визнала "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА

Центральна виборча комісія на засіданні 19 травня склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку громадянської мережі ОПОРА.

Перед цим ОПОРА повідомила , що ЦВК визнала недійсним голосування на 6 дільницях округу. Таким чином, не підлягають обліку 3189 голосів виборців, які голосували на цих ділянках.

Після цього у Вірастюка залишилося 14811 голосів. Його конкуренти набрали: Олександр Шевченко - 13942, Руслан Кошулинський - 13463 голоси.

Переможцем виборів залишається Василь Вірастюк.

Читайте також: Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська





Нагадуємо, 5 травня, Центральна виборча комісія України на засіданні відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом України.

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.