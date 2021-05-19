Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків

Пенсійний фонд та управління соцзахисту примушують пенсіонерів і людей з інвалідністю оформляти банківські картки для соцвиплат. "Укрпошта" створила гарячу лінію, куди можна поскаржитися на примус. Після збору інформації буде подано позов.

Про це повідомив директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем 30 квітня було озвучено рішення, що перехід пенсіонерів на картки - це суто добровільна справа і ніхто не має права порушувати права пенсіонерів, особливо в 96% населених пунктів України, де немає банків. Водночас прем'єр дав доручення "Укрпошті", Мінсоцполітики та Пенсійному фонду відпрацювати зміни до постанови №277.

"Але, на жаль, не всі вміють тримати слово. Пенсійний фонд і управління соцзахисту (хоча слово "соцзахист" тут явний тролінг пенсіонерів) за схемою "хочеш субсидію/пенсію - шуруй в банк" почали туди переводити навіть людей з інвалідністю. Коли я звернув на це увагу, сказали, що це "ексцеси на місцях". Коли ексцеси стали хвилею і такою тихою гібридною війною навіть не з "Укрпоштою", а з пенсіонерами і людьми з інвалідністю, я дав час до 17:00 сьогодні це виправити. Але виправлення не було, тому, щоб захистити людей похилого віку (мене в школі так учили) і тисячі робочих місць в "Укрпошті" - наша відповідь така:

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1) Від сьогодні, моїм наказом, вимикаються всі термінали сторонніх банків у відділеннях "Укрпошти". Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там, де їх поки немає, можна отримати послуги через готівкові кошти. Так що, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів.

2) Ми створюємо гарячу лінію (044) 354-52-73 або [email protected] для клієнтів, яких примушують до відкриття банківських рахунків, і після збору інформації будемо подавати колективний позов проти посадових осіб, які порушують Конституцію і Кримінальний Кодекс України. Всі, кого примушують перейти на банк для отримання пенсій та субсидій можуть звернутися за цим телефоном або на email", - пише Смілянський.

Він також нагадав, що Конституція передбачає право громадян на соціальний захист у старості, а примус їх відкривати рахунки в банках карається згідно з Кримінальним кодексом.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про переведення виплат пенсій на банківські картки: Перехід має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання

Нагадаємо, глава "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські картки всіх пенсіонерів. З 1 вересня 2021 року планувалося перевести на банківські картки всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи і тих, кому більше 80 років. У підсумку, Кабінет Міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій та соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним тільки для частини пенсіонерів. Зокрема, планується провести конкурсний відбір щодо виплати і доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має проходити поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей.