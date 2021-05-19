Новини

Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків

14813124
Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків
Пенсійний фонд та управління соцзахисту примушують пенсіонерів і людей з інвалідністю оформляти банківські картки для соцвиплат. "Укрпошта" створила гарячу лінію, куди можна поскаржитися на примус. Після збору інформації буде подано позов.

Про це повідомив директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем 30 квітня було озвучено рішення, що перехід пенсіонерів на картки - це суто добровільна справа і ніхто не має права порушувати права пенсіонерів, особливо в 96% населених пунктів України, де немає банків. Водночас прем'єр дав доручення "Укрпошті", Мінсоцполітики та Пенсійному фонду відпрацювати зміни до постанови №277.

"Але, на жаль, не всі вміють тримати слово. Пенсійний фонд і управління соцзахисту (хоча слово "соцзахист" тут явний тролінг пенсіонерів) за схемою "хочеш субсидію/пенсію - шуруй в банк" почали туди переводити навіть людей з інвалідністю. Коли я звернув на це увагу, сказали, що це "ексцеси на місцях". Коли ексцеси стали хвилею і такою тихою гібридною війною навіть не з "Укрпоштою", а з пенсіонерами і людьми з інвалідністю, я дав час до 17:00 сьогодні це виправити. Але виправлення не було, тому, щоб захистити людей похилого віку (мене в школі так учили) і тисячі робочих місць в "Укрпошті" - наша відповідь така:

Читайте також: Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров

1) Від сьогодні, моїм наказом, вимикаються всі термінали сторонніх банків у відділеннях "Укрпошти". Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там, де їх поки немає, можна отримати послуги через готівкові кошти. Так що, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів.

2) Ми створюємо гарячу лінію (044) 354-52-73 або [email protected] для клієнтів, яких примушують до відкриття банківських рахунків, і після збору інформації будемо подавати колективний позов проти посадових осіб, які порушують Конституцію і Кримінальний Кодекс України. Всі, кого примушують перейти на банк для отримання пенсій та субсидій можуть звернутися за цим телефоном або на email", - пише Смілянський.

Він також нагадав, що Конституція передбачає право громадян на соціальний захист у старості, а примус їх відкривати рахунки в банках карається згідно з Кримінальним кодексом.

Також читайте: "Укрпошта" і далі доставлятиме пенсії в населені пункти, де немає відділень банків, - Шмигаль

Переведення пенсій на картки: у відділеннях Укрпошти відключають термінали сторонніх банків 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про переведення виплат пенсій на банківські картки: Перехід має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання

Нагадаємо, глава "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські картки всіх пенсіонерів. З 1 вересня 2021 року планувалося перевести на банківські картки всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи і тих, кому більше 80 років. У підсумку, Кабінет Міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій та соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним тільки для частини пенсіонерів. Зокрема, планується провести конкурсний відбір щодо виплати і доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має проходити поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Игорь Наумчук
    Ти що -виборець Зеленського?!
  • Александр Лесняк
    Внимательно почитайте закон. Это во-первых, а во-вторых, люди рады, что у них есть хоть какой-то магазин, даже если он нарушает законы, которые выполнить не возможно.

    Нет, я понимаю, что наши 450 (сейчас чуть меньше) дебилов могут принять все что угодно, от отмены закона Ома, до внесения поправок в закон Всемирного тяготения.

    Вот только независимо от их маразма ничего в реальной жизни не изменится.
  • Злий Грицько
    А ты понимаешь, что людям которым за 70 это не позубам. Ну прожили они жизнь без диджитализации. То что для тебя как два пальца об асфальт для них это неподсилу. Они даже не понимают каким боком карту в терминал сунуть, я уже не говорю как оплатить.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини