"На чорне – казати біле": фірма "Журавлина" спеціально затягує розгляд апеляції у спорі зі Scania

18 травня 2021 року мав розпочатись черговий раунд судового протистояння між українським представництвом шведського автогіганта Scania та фірмою "Журавлина". Однак новий склад суддів Північного апеляційного господарського суду (зміна відбулась внаслідок тривалого перебування на лікарняному попереднього головуючого у справі) не зміг розпочати слухання справи, бо адвокати, які представляють інтереси "Журавлини", … просто не з’явились до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Сканія Україна".

Суддя Коробенко Г.П. повідомив представників "Сканія Україна", що на адресу суду надійшло клопотання від представника "Журавлини" про перенесення дати розгляду справи через дві обставини – 1) медичну (у адвоката стався гіпертонічний криз) та 2) часову (адвокат пізно дізнався про час проведення засідання і не міг прибути вчасно). І в принципі, жодна з цих підстав не могла б завадити слуханню справи, якби не одне але. Справа в тому, що у "Журавлини" є декілька адвокатів, і в разі хвороби одного з них, інший міг би підстрахувати. Однак, здоров’я – це тонка матерія, і особливо тут обговорювати немає чого. Однак згадка про "пізно дізнались" - це вже явна ознака процесуальної диверсії.

Зокрема, ще 7 травня в Реєстрі судових рішень за запитом "справа №918\914\19" можна було з легкістю відшукати ухвалу суду від 05.05.2021, в якій чорним по білому написано: "Розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Сканія Україна" на рішення Господарського суду Київської області від 21.09.2020 у справі № 918/914/19 призначити на 18.05.2021 на 10 год 00 хв. в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А, зал №8", - говориться в повідомленні пресслужби.

Також зазначається, напередодні в ЗМІ сам власник "Журавлини" Олег Політило відверто коментував цю ж справу, натякаючи на те, що йому відомо про новий склад суду: "Заміна суддів не впливає на залізобетонність представлених нами доказів. Ми вже доводили в судах, що договір Scania Україна з нами розірвала всупереч його умов. У нас є всі відповідні докази, експертизи. І якщо у Scania чомусь остерігаються заміни, що відбулась, і планують знову підключати нардепів і послів, щоб тиснути вже на цей склад суддів, то "Журавлина" просто сподівається на справедливу перемогу за рахунок доказів і представлених експертних висновків у суді", - розповів Олег Політило.

"Не знаємо, хто і як ввів Олега Політила в оману, бо насправді останній в суді жодного разу не був, але як відвідувач і сторонній спостерігач у справі зазначу, що ніяких експертних висновків "Журавлина" не надавала. Та й важко назвати залізобетонними докази, які ґрунтуються на роздруківках сотень сторінок таблиць у Excel, складених власне самим позивачем й не підтверджених жодним бухгалтерським документом. Але визначати допустиміть та належність доказів – то справа суду.

Ми ж лише акцентуємо увагу на тому, що власник "Журавлини" висловив припущення, що затягування (!?) апеляційного судового процесу може грати на руку виключно Scania Україна через … "потребу адвокатів шведської сторони виграти час для підготовки", - заявили в пресслужбі "Сканія Україна"

По-перше, саме Scania неодноразово намагалась донести в усіх можливих формах комунікації, що є прихильником не тільки справедливого, але й вчасного правосуддя, а тому категорично не розуміє, чому апеляційний розгляд триває так довго. По-друге, про яке затягування з боку адвокатів шведської сторони можна вести мову, якщо вони в суд 18 травня з’явились, а от адвокати "Журавлини" - ні. "На наш погляд, очевидно, хто саме не готовий і хто відшукує "позасудові" аспекти впливу на справу. Але ж завжди легше кричати "хапай грабіжника", коли сам на руку нечистий", - зауважують представники шведського інвестора.

І ще один аспект. Адвокати "Сканія України" погодились на перенесення справи виключно через той факт, що суд не отримав підтвердження від "Укрпошти" про доставлення "Журавлині" ухвали про час призначення справи. Й враховуючи, що це стало б аргументом все одно розпочати слухання справи, двічі повторювати свою позицію просто не мало сенсу.

"26 травня однак "Журавлині" вже не вдасться імітувати "процесуальну глухоту і сліпоту", бо суд дійшов висновку направити позивачу інформацію про час судового засідання усіма можливими способами – в тому числі телефонограмою та телеграмою. Хоча це й не допоможе останнім віднайти хоча б один залізобетонний доказ своєю правоти, скільки про інше в ЗМІ не розказував О.Політило", - говориться в заяві компанії.